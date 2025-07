Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Baumarkt-Einbrecher erbeuten E-Zigaretten

Geseke (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11:45 Uhr, wurde in einen Baumarkt an der Bürener Straße in Geseke eingebrochen. Der oder die Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür, um in den Markt zu gelangen. Ein Zeuge gab an, gegen 4 Uhr Schlaggeräusche gehört zu haben.

Aus dem Kassenbereich wurden nach bisherigen Erkenntnissen wenige Einweg-E-Zigaretten mit einem Gesamtwert im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Vor der Zugangstür zum Lager im rückwärtigen Bereich des Baumarktes wurde eine Spielzeugpistole gefunden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Einbruch dorthin gelangte, ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell