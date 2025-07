POL-SO: Dieb schlägt Autoscheibe ein

Bad Sassendorf (ots) - Am letzten Samstag kam es in der Zeit zwischen 04:30 Uhr und 05:40 Uhr zu einem Einbruch in eine Kurklinik in der Bismarckstraße in Bad Sassendorf. Auf derzeit unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt in das Klinikzentrum. Im Kiosk und im Küchenbereich randalierten sie, indem sie u.a. Getränkeflaschen auf dem Boden leerten, Kaffeepulver verstreuten und einen Fernseher von der ...

mehr