Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe erbeuten kompletten Parkscheinautomaten

Soest (ots)

Auf dem Parkplatz "Reitbahn" am Dasselwall in Soest wurde in der Nacht zu Dienstag ein kompletter Parkscheinautomat gestohlen. Mitarbeiter der Kommunalbetriebe bemerkten gegen 6:20 Uhr, dass das Gerät nicht mehr an seinem Platz in der Nähe der Einmündung Arnsberger Straße / Dasselwall stand. Unbekannte hatten den 60 bis 70 Kilogramm schweren Automaten mutmaßlich gegen 3 Uhr gewaltsam aus seiner Befestigung entfernt und auf bislang ungeklärte Weise abtransportiert.

Der Parkscheinautomat selbst hat einen Wert im hohen vierstelligen Bereich. Darin befand sich nach bisherigen Erkenntnissen ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell