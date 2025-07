Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung in Eickelborn - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Abend eilten gegen 21:10 Uhr Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Straße Auf der Graft in Eickelborn. Zeugen sahen Qualm aus dem Fenster des Dachbodens aufsteigen und alarmierten die Einsatzkräfte. Als der Hauseigentümer den Dachboden seines zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses betrat, entdeckte er in einer Ecke ein kleines Feuer und trat es aus. Wie der Brand entstand ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Wohnhaus blieb bewohnbar. Der Schaden wird auf auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

