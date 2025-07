Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendieb flüchtet mit Zigaretten-Karton

Warstein (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke Zigaretten gestohlen. Eine Mitarbeiterin füllte gegen 16 Uhr ein Zigarettenregal im Kassenbereich auf. Dazu hatte sie einen Rollwagen mit mehreren Kartons in der Nähe abgestellt. Als sie sich kurz entfernte, um einem Kollegen zu helfen, ergriff ein Mann einen Karton mit knapp 150 Schachteln Zigaretten und flüchtete aus dem Geschäft. Die Beute hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Eine Fahndung im Umfeld des Supermarktes blieb ohne Erfolg. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell