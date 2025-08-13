Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Graffiti an Bretterzaun angebracht
Landkreis Sömmerda (ots)
Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Schwerstedter Straße in Straußfurt einen Bretterzaun mit roter und weißer Sprühfarbe. Auf einer Fläche von etwa sieben bis einem Meter brachten die Täter einen Schriftzug mit Fußballbezug auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (DS)
