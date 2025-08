Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.08.25

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 08:30 Uhr befuhr am gestrigen Morgen ein 50-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die L 3245 in Richtung Röhrda / B 7. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links auf die Bundesstraße abzubiegen, übersah aber dabei den dort fahrenden Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Herleshausen gefahren wurde. Diese beabsichtigte von der B 7 auf die L 3245 abzubiegen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Mietwohnung

In der vergangenen Nacht wurde der Polizei in Witzenhausen mitgeteilt, dass eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im kleinen Felde" in Witzenhausen offen stehen würde. Wie sich herausstellte wurde während der Abwesenheit der Bewohner die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und im Anschluss die Wohnräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell