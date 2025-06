POL-K: 250624-1-K Fluchtversuch mit nicht zugelassenem Motorrad - 20-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Nach der Sprengung eines Geldautomaten am Montagmorgen (23. Juni) im Bezirk Quadrath-Ichendorf sucht die Polizei Köln nach mehreren an der Tat beteiligten Männern. Mindestens einer soll unmittelbar nach der Explosion mit einem weißen Audi in Richtung Bergheim und weiter in die Niederlande geflüchtet ...

