Polizei Köln

POL-K: 250623-4-K/ME Flüchtiger LVR-Entwichener aus Köln in Velbert angetroffen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 17. Juni 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6057409

Pressemeldung Ziffer 5 vom 17. Juni 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6057634

Nach einem Zeugenhinweis haben Kölner Zivilfahnder am Montagnachmittag (23. Juni) den aus der Forensik in Köln-Porz Entwichenen (38) angetroffen. Er saß gegen 15.15 Uhr auf einer Parkbank am Froweinplatz in Velbert und ließ sich widerstandslos zurück in die Klinik nach Köln bringen.

Da die Fahndung zurückgenommen wird, entfällt die rechtliche Grundlage zur weiteren Verwendung der Bilder des Mannes. (cr/de)

