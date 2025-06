Polizei Köln

POL-K: 250623-1-K Kölner Mordfall in ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" - wer tötete 74-jährigen Sonnenstudiobetreiber?

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 9. Oktober 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5882721

Pressemeldung Ziffer 1 vom 26. November 2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5917113

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Raubmord zum Nachteil eines 74 Jahre alten Betreibers einer Sonnenstudiokette am 8. Oktober 2024 im Stadtteil Hahnwald, wird am kommenden Mittwoch (25. Juni) ein Fahndungsaufruf zu diesem Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Da die bisherige Öffentlichkeitsfahndung nicht zur Identifizierung der an der Tat beteiligten Personen geführt hat, hoffen die Ermittler nun auf neue Hinweise der Zuschauer.

Laut Ermittler hatten die gesuchten Täter sich gegen 21.40 Uhr Zutritt zum Einfamilienhaus des 74-Jährigen verschafft und waren anschließend offenbar von dem heimkommenden Eigentümer überrascht worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand töteten die Eindringlinge den Senior durch Schläge und Tritte gegen Kopf und Oberkörper und flüchteten gegen 1.40 Uhr mit einer großen Menge Bargeld, darunter auch viele gerollte Zwei-Euro-Münzen. Auch die schwarze Lederjacke des Opfers nahmen sie mit.

Ermittlungen zufolge flüchteten die Angreifer mit einem dunklen 1er oder 3er BMW vom Tatort.

Am kommenden Mittwoch wird Kriminalhauptkommissarin Ramona Breuer den Fall in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst um 20.15 Uhr im ZDF vorstellen. In der Sendung werden auch die bereits veröffentlichten Aufnahmen der gestohlenen Jacke zu sehen sein.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zum Verbleib der Beute und der Lederjacke des Geschädigten machen?

Wer kennt die Identität und/oder den Aufenthaltsort der Täter?

Zeugen, werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell