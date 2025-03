Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0199 --Drogen im Straßenverkehr - Polizei kontrolliert Autofahrende--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 27.03.2025, 12 - 18 Uhr

Im Rahmen gezielter Schwerpunktmaßnahmen führte die Polizei Bremen am Donnerstag Verkehrskontrollen in der Östlichen Vorstadt durch, um den Einfluss von Drogen, Alkohol und Medikamenten im Straßenverkehr zu bekämpfen. Einsatzkräfte stellten dabei diverse Verstöße fest.

Am Donnerstag überprüften geschulte Einsatzkräfte in der Franz-Böhmert-Straße insgesamt 36 Autos und 39 Personen. Es kam zu zwei Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenkonsum am Steuer. Neben diversen Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Gurt- und Handyverstößen, und Verwarnungen fertigten die Polizisten vier Strafanzeigen, darunter Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Während der Kontrolle ignorierte ein Autofahrer die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Autofahrer in unmittelbarer Nähe stellen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und nachweislich unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Im weiteren Verlauf fiel ein Auto mit ungarischem Kennzeichen auf, welches erhebliche technische Mängel aufwies. Zudem hatte der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei einer Alkohol- und Drogenkontrolle stellten Einsatzkräfte Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Urintest schlug positiv auf Kokain an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Auto abgeschleppt. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme zur Wache gebracht.

Die Polizei Bremen führt seit vielen Wochen und Monaten verstärkt Verkehrskontrollen in verschiedenen Stadtteilen durch. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig diese Großkontrollen sind. Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist die Beeinträchtigung durch psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Die Polizei Bremen wird auch weiterhin solche auf Drogenerkennung im Straßenverkehr angelegte Kontrollen durchführen.

