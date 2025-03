Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschädigter sucht Bundespolizeiwache nach Diebstahl auf

Bochum - Köln - Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (13. März) entwendeten zwei Frauen einem Senior im Bochumer Hauptbahnhof das Portemonnaie. Die Tatverdächtigen wurden kurz darauf von der Polizei Bochum festgestellt.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein 76-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum vorstellig und gab an, dass ihm zuvor auf der Rolltreppe aus dem U-Bahnbereich die Geldbörse entwendet wurde. Dieses habe sich in seiner Umhängetasche befunden. In der Haupthalle habe er dann festgestellt, dass die Tasche geöffnet war und sein Portemonnaie fehlte. In diesem befand sich neben Bargeld in Höhe von 140,- Euro eine Bahnfahrkarte, die Krankenversichertenkarte sowie der Personalausweis des Bochumers. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Die Beamten führten eine Videoauswertung durch und stellten hierbei zwei Tatverdächtige fest (22, 35). Nach Rücksprache mit der Polizei Bochum hatten Einsatzkräfte kurz zuvor zwei Beschuldigte im Rahmen von Taschendiebstählen festgestellt. Die Polizisten suchten die Wachräume auf und identifizierten mit Hilfe der gefertigten Aufnahmen die bosnisch-herzegowinische (22) und kroatische Staatsbürgerinnen (35). Bei den Durchsuchungen der Frauen aus Wuppertal und Köln fand die Polizei Bochum Bargeld sowie verschiedene Tickets auf, welche ihnen nicht zugeordnet werden konnten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Weitere Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Bochum.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell