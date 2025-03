Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0198 --Aggressiver Ladendieb verletzt 22-Jährigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 26.03.2025, 18:25 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann attackierte am Mittwochabend zwei Mitarbeiter eines Ankleidegeschäftes in der Altstadt, nachdem sie ihn bei einem Ladendiebstahl ertappt haben. Einer von ihnen wurde leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den Dieb vorläufig fest.

Gegen 18:25 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Ankleidegeschäft in der Obernstraße gerufen. Ein Ladendetektiv sah, wie ein Mann diverse Kleidungsstücke in eine Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der 30 Jahre alte Ladendetektiv folgte dem Mann und versuchte, ihn festzuhalten. Daraufhin schlug der Dieb willkürlich um sich und versuchte, den 30-Jährigen zu beißen. Ein Kollege stieß dazu und wurde vom Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Der Detektiv sowie der verletzte Kollege hielten den widerspenstigen Ladendieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der 22-jährige Kollege wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizisten nahmen den 37 Jahre alten Mann fest und brachten ihn auf eine Wache. Im weiteren Verlauf konnte ein 22-Jähriger als weiterer mutmaßlicher Mittäter identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.

