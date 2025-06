Polizei Köln

POL-K: 250622-3-K/LEV 40-Jähriger tot aus "Kleinem Silbersee" in Leverkusen-Küppersteg geborgen - Polizei ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Sonntagnachmittag (22. Juni) einen 40 Jahre alten Mann in Leverkusen-Küppersteg tot aus dem Kleinen Silbersee geborgen. Bereitschaftspolizisten, die aufgrund der Suche nach dem vermissten 92-jährigen Senior noch vor Ort gewesen waren, hatten die Leiche beim Überflug mit einer Drohne in der Seemitte entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 40-Jährige am Samstagabend mit Bekannten am Ufer gefeiert und nach Zeugenangaben auch Alkohol konsumiert. Während die anderen später den Heimweg angetreten hatten, soll der 40-Jährige allein zurückgeblieben sein. Erst am Sonntagmorgen war seinen Freunden aufgefallen, dass er in der Nacht nicht heimgekehrt war. Vor Ort fanden sie lediglich sein Handtuch und seine Kleidung und informierten die Polizei.

Die Kriminalwache hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Zeugen die Angaben zum Ablauf des mutmaßlichen Unglücks geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalwache zu melden. (cr/de)

