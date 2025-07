Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.07.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw rollt zurück

Um 13:32 Uhr hielt ein 51-Jähriger aus Heilgenstadt in der Bahnhofstraße in Eschwege mit seinem Pkw an einer Ampel an. Während des Wartens rollte das Auto zurück und gegen den dahinter stehenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde. Dessen Auto wurde dadurch leicht beschädigt.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Am 30.07.25 parkte,um 08:46 Uhr, eine 75-Jährige aus Eschwege auf dem Parkplatz in der Wiesenstraße mit ihrem Auto ein. Dabei beschädigte sie einen dort geparkten VW Eos, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Unfall beim Vorbeifahren

Am 30.07.25, um 15:50 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw mit Anhänger die Straße "Unter dem kleinen Wehr" in Eschwege. Beim Vorbeifahren an einem dort geparkten Ford Transit streifte der Anhänger das Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Unfallflucht

Am 30.07.25 wurde in der Honer Straße in Oberhone, zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr, ein geparkter Pkw Smart durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren an dem beschädigten Smart ist nicht auszuschließen, dass der Unfall durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug mit Anhänger verursacht wurde, da Getreidereste im beschädigten Rücklicht vorgefunden wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

In der Gemarkung von Völkershausen kam es um kurz nach Mitternacht zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Wohnmobil einer 49-Jährigen aus Wanfried erfasst wurde, die in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 00:59 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 49-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die K 90 in Richtung Hasselbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:51 Uhr, ein 24-Jähriger aus Treffurt, der mit seinem Pkw auf der B 250 in der Gemarkung von Altenburschla unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 05:30 Uhr befuhr heute früh ein 56-Jähriger aus dem Werra-Suhl-Tal mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das seinen Verletzungen erlag. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen um 07:18 Uhr. Auf der L 3335 in der Gemarkung von Abterode kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Waldkappel erfasst wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR; das Reh verendete am Unfallort.

Einbruch in Freizeitbad

In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter auf das Gelände des Freizeitbades in der Goldbachstraße in Eschwege ein. Dort versuchte man gewaltsam mehrere Türen zum Gebäude (Hallenbad) aufzubrechen, was jedoch misslang. Weiterhin wurde die Tür zum dortigen Imbissgebäude aufgebrochen und der Kiosk betreten. Ob dort etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. An insgesamt zwei Türen entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Wie heute Morgen festgestellt wurde, haben in den Nachtstunden Unbekannte versucht in einen Getränkemarkt in der Niederhoner Straße in Eschwege einzubrechen. Dazu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, ohne dass letztendlich in den Markt eingedrungen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 23:55 Uhr wurde am gestrigen späten Abend ein 37-Jähriger aus Sontra in der Ortschaft Ulfen mit seinem Pkw durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein zuvor durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Tür

Am 30.07.25, um 01:30 Uhr, wurde durch Unbekannte ein Stein gegen die Verglasung der Eingangstür der Bundesagentur für Arbeit (Jobcenter) in der Walburger Straße in Witzenhausen geworfen. Dadurch wurde die Glasscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell