Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.07.25

Eschwege (ots)

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke im "Schützengraben" in Eschwege touchierte gestern Abend, um 18:12 Uhr, ein 41-jähriger Eschweger mit seinem Pkw ein Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 15:30 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 61-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Lessingstraße in Eschwege. Beim Abbiegen in die Reichensächser Straße übersah sie den dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von 43-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Wildunfall

Um 14:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 44-Jährige aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die L 3244 zwischen Wanfried und Aue. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davonlief. Am Auto, an dem die gesamte Front beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Einbruch in Schulgebäude

Nach dem gestern berichteten Einbruch in die Beruflichen Schulen in Eschwege wurde auch ein Einbruch in die Brüder-Grimm-Schule in Eschwege angezeigt. Zwischen dem 23.07.25 und dem 28.07.25, 10:30 Uhr drangen der oder die Täter in das Schulgebäude ein. Hierzu wurde eine Außentür aufgehebelt. Im Gebäude wurden der Rollladen der Cafeteria gewaltsam geöffnet und die Cafeteria durchsucht, ohne etwas dort zu entwenden. Weiterhin wurde die Tür zum Sekretariat aufgehebelt und Schränke sowie Rollcontainer aufgebrochen. Weiterhin wurden die Türen zum Lehrerzimmer und zum Serverraum aufhebelt und auch dort noch weitere Schränke aufgebrochen. Am Ende erbeutet der oder die Täter eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 13:47 Uhr befuhr gestern Mittag eine 69-Jährige aus Sontra mit einem Pkw die B 27 von Reichensachsen kommend in Richtung Sontra. Im Kreisverkehr bei Wichmannshausen übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 69-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Versuchter Einbruch

Am 27.07.25, um 21:30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Einbrecher auf das Gelände einer Firma in der Kupferstraße in Sontra-Hornel. Dort öffneten die Täter ein Garagentor zur Lagerhalle, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Daraufhin flüchteten die Täter mit einem Pkw, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen schwarzen Suzuki Swift handeln soll. Es blieb damit beim Sachschaden am Tor. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 16:33 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 39-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Pkw die Straße "In der Gasse" in Hausen. In einer Kurve kam ihm der Pkw eines 48-Jährigen aus Großalmerode entgegen, der im Kurvenbereich zu weit links fuhr, wodurch der 39-Jährige nach rechts ausweichen musste und dadurch mit dem Auto von der Fahrbahn abkam. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Arbeitsmaterial

Über das vergangene Wochenende wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen Arbeitsmaterial im Wert von ca. 800 EUR entwendet. Unter anderem wurden ein Staubsauger mit Schlauch, Stuckateur-Kellen, aber auch Eimer mit Farbe und Tiefengrund entwendet. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell