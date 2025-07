POL-ESW: Pressebericht 25.07.2025 (2)

Polizei Eschwege

Einsatz in Wanfried; 45-Jähriger wird nach Frustäußerung im Stadtgebiet kontrolliert

Am Freitagmittag kam es in Wanfried zu einem Polizeieinsatz mit vorsorglich größerem Kräfteaufgebot. Ein 45-Jähriger hatte aufgrund von privaten und beruflichen Problemen gegenüber Passanten in der Öffentlichkeit eine spontane und unbedachte verbale Äußerung getätigt, die zunächst auf den Verdacht einer unklaren Gefahrensituation im Zusammenhang mit Waffenbesitz schließen ließ. Die Polizei wurde aufgrund des Vorfalls verständigt, sicherte sofort den mutmaßlichen Gefahrenbereich und nahm die Fahndung nach der Person auf, die zwischenzeitlich weiter in der Stadt unterwegs war. Kurz nach Einsatzbeginn konnte der Mann dann jedoch von Polizeikräften noch im Stadtgebiet Wanfried angetroffen, angesprochen und einer umfangreichen Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle ergaben sich dann tatsächlich keinerlei Anzeichen auf eine ernstzunehmende Gefahrensituation. Vielmehr stellte sich heraus, dass der Mann im Zuge einer emotionalen Überreaktion eine unbedachte Frustäußerung getätigt hatte, die von dritten Personen dann fälschlich interpretiert worden war.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw und Fahrradfahrer kollidieren; 43-Jähriger schwer verletzt

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Lichtenau befuhr am Freitag um 07.40 Uhr den Mühlweg wollte dann nach links in die Friedenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen ebenfalls aus Hessisch Lichtenau Stammenden 43-Jährigen, der mit einem Fahrrad den Mühlweg befuhr und die Friedenstraße geradeaus in Richtung Sudetenstraße überqueren wollte. Der 43-Jährige kam zu Fall und wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Klinikum nach Kassel verbracht. Der 33-Jährige Autofahrer wurde vorsorglich von Rettungskräften versorgt, blieb letztlich aber unverletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 2500 Euro (Pkw) und 1000 Euro (Fahrrad).

