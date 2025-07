Polizei Eschwege

POL-ESW: Erneuter Trickdiebstahl durch angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich im Eschweger Stadtteil "Heuberg" ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 85-Jährigen aus Eschwege. Um 15:52 Uhr erschienen zwei ihm unbekannte Männer an der Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Göttingen aus. Unter dem Vorwand, dass sich Bakterien im Wasser befänden und man dies überprüfen müsse, forderten sie den Geschädigten auf, sich in das Badezimmer zu begeben und das Wasser aufzudrehen. Das fließende Wasser solle er beobachten bis es sich blau verfärben würde. Während der Geschädigte somit abwesend war, wurden die Wohnräume durch die beiden Täter durchsucht und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: 1 Täter: ca. 180 cm groß - schlanke Statur- dunkle kurze Haare - dunkel bekleidet - sprach akzentfrei Deutsch 2 Täter: ca. 180 cm groß - schlanke Statur- hat eine dunkle Mütze getragen - dunkel bekleidet - sprach akzentfrei Deutsch

In diesem Zusammenhang steht auch ein Vorfall, der sich am gestrigen Vormittag in Grebendorf ereignete, wo zwei Männer in der "Obere Dorfstraße" erschienen und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Die beiden Männer gaben dort an, dass sie den Wasseranschluss entlüften müssten. Die Bewohnerin ließ die Männer jedoch nicht in das Haus; ein Rückruf bei den Stadtwerken ergab, dass keine Mitarbeiter der Stadtwerke in Meinhard unterwegs und man auch nicht für die Wasserversorgung in Meinhard zuständig sei.

Weitere Vorfälle in der vergangenen Woche

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu weiteren derartigen Vorfällen in Eschwege, wo sich ein Mann ebenfalls als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab und in der Georgstraße in Eschwege unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs in die Wohnung einer 77-Jährigen gelangte und einen vierstelligen Geldbetrag entwendete. (https://my.newsaktuell.de/p/93/s/6118/archiv/5694980?page=2). Zwei Tage später (17.07.25) erschien ein Täter in Grebendorf unter gleicher Legende, brach sein Vorhaben aber ab, als die Bewohnerin misstrauisch wurde.

Aufgrund der Häufung derartiger Vorfälle möchte die Polizeidirektion Werra-Meißner nochmals eindringlich die nachstehenden Verhaltenstipps den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben:

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

-Fordern Sie von angeblichen Technikern, Monteuren, Handwerkern oder wie in diesen Fällen von Mitarbeitern der Stadtwerke eine Legitimation.

-Erkundigen Sie sich, ob Handwerker überhaupt bestellt wurden. Halten Sie dazu Rücksprache mit der Firma, ggfs. mit den Vermietern oder der Hausverwaltung.

-Wichtig: Lassen Sie während der Überprüfung die Personen vor der abgesperrten Tür warten.

-Ziehen Sie eine Person des Vertrauens hinzu; dies kann auch der Nachbar sein.

-Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

