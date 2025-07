Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.07.25

Mit Fahrrad gestürzt

Um 07:54 Uhr befuhr heute Morgen ein 23-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pedelec die Albunger Straße in Hitzerode. Dabei kam er im Einmündungsbereich zur Straße "Im Gründchen" mit dem Rad zu Fall, wodurch sich der 23-Jährige Kopfverletzungen zuzog und mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Pkw rollt zurück

Am 22.07.25 parkte gegen 16:48 Uhr ein 86-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw im Friedhofsweg in Oberhone. Kurz nach Verlassen des Fahrzeuges setzte sich dieses in Bewegung und rollte rückwärts gegen eine geparkten Pkw Dacia, wodurch geringer Sachschaden von ca. 150 EUR entstand.

Vorfahrt missachtet

Um 10:21 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 90-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw die Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried und beabsichtigte nach links in die Marktstraße abzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einer 85-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Spiegel abgefahren

Beim Vorbeifahren wurde gestern Vormittag, gegen 11:50 Uhr, der Außenspiegel eines Autos abgefahren. Verursacher war ein 49-Jähriger aus Greven, der mit einem Lkw die Reichensächser Straße in Eschwege befuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Unfallflucht

Angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 21.07.25 in Reichensachsen ereignet hat. Zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Baufirma in der Straße "Im Lindenhof" eine Fensterscheibe des Firmengebäudes beschädigt. Offensichtlich wurde beim Rückwärtsfahren die Verglasung durch eine Anhängekupplung beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Exhibitionist, sexuelle Belästigung

Um 23:05 Uhr wurde am gestrigen Abend die Eschweger Polizei darüber informiert, dass sich im Bereich des Eschweger Stadtbahnhofs ein Mann bereits mehrfach entblößt habe und sich dabei gegenüber mehreren Frauen am Geschlechtsteil hantierte. Die Polizeistreife konnte dort einen 32-Jährigen antreffen, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Dieser war stark alkoholisiert, so dass er nach einer angeordneten Blutentnahme (Alkoholtest war nicht möglich) zur Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Bereits am gestrigen späten Nachmittag fiel der 32-Jährige auf, als er alkoholisiert in der Notaufnahme des Eschweger Krankenhauses erschien und von dort aus unbekannten Gründen plötzlich "floh". Die Flucht endete jedoch bereits an der Bank vor der Pforte, wo er liegend aufgefunden werden konnte. Eine ärztliche Untersuchung ergab keine Behandlungsnotwendigkeit, so dass seinen Weg (er wollte mit dem Zug weiterreisen) fortsetzen konnte.

Pkw-Diebstahl

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eins 20-Jahre alten schwarzen Pkw Mercedes, der im Eschenweg in Eschwege geparkt war. Die Anzeigenden gaben an, das Auto mit Beginn ihres Urlaubs am 08.07.25 dort abgestellt zu haben. Bei Ihrer Rückkehr mussten sie feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde. An dem Mercedes vom Typ "A 200 CDI" sind die amtlichen Kennzeichen "ESW-AM 181" angebracht. Der Schaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Tablets

Während des Einkaufs in einem Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege wurde gestern Nachmittag einem 85-Jährigen das tablet entwendet. Der Geschädigte hielt sich eggen 14:00 Uhr in dem Markt auf und hatte sein älteres IPad (2. Generation) in den Einkaufswagen gelegt, aus dem es dann von Unbekannten entwendet wurde. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 09:40 Uhr befuhr gestern Morgen ein 40-Jähriger aus Sontra mit einem Fahrzeug mit Anhänger die Göttinger Straße in Sontra und beabsichtigte nach rechts auf die B 27 abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten, was der nachfolgende 52-Jährige aus Mönchengladbach zu spät registrierte und mit seinem Auto auf den Anhänger auffuhr. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Reifen illegal entsorgt

Zwischen dem 22.07.25, 15:00 Uhr und dem 23.07.25, 14:30 Uhr wurden in der Gemarkung von Sontra-Lindenau durch unbekannte Täter insgesamt 15 Autoreifen im Wald entsorgt. Weiterhin haben die Unbekannten dort noch einen Kühlschrank abgelagert, so dass wegen eines besonders schweren Fall einer Umweltstraftat der Bodenverunreinigung ermittelt wird. Aufgrund erster Hinweise soll in diesem Bereich ein weißer Kastenwagen mit KS-Kennzeichen aufgefallen sein. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.07.25, 21:00 Uhr und dem 23.07.25, 11:50 Uhr wurde in der "Untere Ellerbergstraße" in Witzenhausen der vordere rechte Reifen eines VW Passat beschädigt, indem Unbekannte diesen aufschlitzten. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

