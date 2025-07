Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.07.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 11:20 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 79-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Rheinstraße in Eschwege. Beim Abbiegen in die Gartenstraße übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einem 69-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 700 EUR.

Einbruch in Wohnhaus

Am gestrigen Morgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Bahnhofstraße in Meinhard-Frieda in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen waren. Dabei wurde ein Tür beschädigt. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht, jedoch keine Wertgegenstände aufgefunden. Es blieb daher beim Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

In der Mittagszeit wurde gestern eine "ältere Dame" dabei beobachtet, wie sie in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege mehrere Fahrzeuge beschädigte. Durch die angeforderte Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass durch eine 63-jährige Tatverdächtige aus Eschwege der rechte Außenspiegel eines Pkw Fiat abgetreten und an einem Pkw Ford der Scheibenwischer verbogen wurde. An einem weiteren Ford wurde ebenfalls der Außenspiegel beschädigt. Auch ein dort abgestellter Leichtkraftrad-Roller wurde umgeworfen, wodurch dieser beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 04:56 Uhr wurde vergangene Nacht die Polizei darüber informiert, dass kurz vor dem Ortseingang Datterode in Richtung Eisenach in einer Kurve ein Auto unbeleuchtet auf der B 7 steht. Die alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Sontra stellte fest, dass das Auto - ein grauer Porsche Macan - zuvor auf der regennassen Fahrbahn von der Bundesstraße abkam und in die dortigen Leitplanken gefahren war. Der noch unbekannte Fahrer verließ daraufhin das Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich zudem heraus, dass sich an dem Porsche entstempelte Kennzeichen befanden, so dass auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wird. Der Pkw sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 8500 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Jagdwilderei

Um 19:15 Uhr wurde gestern Abend der Polizei gemeldet, dass ein Mann mit einem toten Reh auf den Schultern tragend durch Hessisch Lichtenau läuft. Im Bereich eines Getränkemarktes in der Leipziger Straße soll er damit begonnen haben, das Reh mit einem Messer zu zerlegen. Die Polizeistreife der Polizeistation Hessisch Lichtenau konnte den Tatverdächtigen dort nicht mehr antreffen. Dieser wurde im Rahmen der Fahndung im Bereich der Tram-Haltestelle "Stadtmitte" festgestellt, als er dort mit einem Messer das Tier ausnahm. Der Tatverdächtige - ein 26-Jähriger, der in Hessisch Lichtenau gemeldet ist - wurde zur Dienststelle sistiert. Rehkadaver und Messer wurden sichergestellt. Ein Verfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell