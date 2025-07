Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Keller; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitag 17.30 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus im Südring in Eschwege verschafft. Der Raum wurde durch die Täter offenbar betreten und durchsucht, Gegenstände wurden jedoch keine geklaut. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag 12.00 Uhr und Sonntag 08.00 Uhr haben unbekannte Täter in der Bremer Straße ein Damenrad der Marke Winora im Wert von 50 Euro geklaut. Das Rad war in einem unverschlossenen Schuppen auf einem Privatgrundstück untergestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Kreisstraße K 34 zwischen Eltmannshausen und Weidenhausen kam es Samstag um 16.25 Uhr zu einem Unfall Begegnungsverkehr. Ein 25-Jähriger aus Meißner und ein 21-Jähriger aus Sontra streiften sich im Vorbeifahren im Bereich der linken Außenspiegel, die jeweils beschädigt wurden. Schäden sind noch nicht beziffert.

Polizei Sontra

Einbruch in Jugendraum; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind am Wochenende in den Jugendraum in Wommen in der Straße "Schindgraben" eingebrochen. Zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 10.15 Uhr schlugen die Täter mutwillig den Glaseinsatz der Eingangstür ein und konnten auf diese Weise die Tür öffnen. Die Einbrecher verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zum Jugendraum, klauten letztlich aber nichts, so dass es bei einem angerichteten Sachschaden in Höhe von 500 Euro. blieb. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfälle

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Großalmerode erfasste am Montag um 05.00 Uhr ein Reh, als er die Landesstraße L 3225 von Friedrichsbrück nach Hessisch Lichtenau befuhr. Das Tier verendete am Unfallort, der Unfallschaden wird mit 2000 Euro angegeben. Ein ebenfalls aus Großalmerode stammender 23-jähriger Autofahrer stieß am Montagmorgen um 07.10 Uhr gleichfalls mit einem Reh zusammen, als er auf der Landesstraße L 3400 von Friedrichsbrück nach Helsa unterwegs war. Auch hier überlebte das Tier den Aufprall nicht, der Sachschaden fällt mit 100 Euro sehr gering aus.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahl haben die Beamten in Hessisch Lichtenau aufgenommen, nachdem am Samstag um 19.15 Uhr ein unbekannter Täter in der Blücherstraße ein weißes Mountainbike der Marke Univega im Wert von 150 Euro geklaut hat. Das Rad war kurzzeitig im Treppenhaus einer dortigen Gemeinschaftsunterkunft abgestellt. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

26-Jährige kommt nach Sturz mit Kraftrad ins Krankenhaus

Mit ihrem Kraftrad zu Fall gekommen ist eine 26-Jährige aus Buxtehude, die am Samstag um 13.22 Uhr die Landesstraße L 3241 vom Meißner-Plateau kommend, in Richtung Velmeden befuhr. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad und geriet gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Dabei kam die Fahrerin zu Fall und rutschte mit ihrem Krad teilweise über die Fahrbahn. Die Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Unfallschäden sind noch nicht beziffert.

Polizei Witzenhausen

Baum auf Fahrbahn übersehen; Schaden 2000 Euro

Ein Schaden von 2000 Euro entstand am Samstagabend am Pkw einer 18-Jährigen aus Witzenhausen, die mit ihrem Wagen auf der Landesstraße L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen fuhr. Dabei übersah die junge Frau gegen 23.20 Uhr einen Baum auf der Fahrbahn und kollidierte mit diesem. Der Baum wurde später durch die FFW Witzenhausen entfernt.

Versuchter Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Samstag haben unbekannte Täter offenbar versucht, von einem grauen VW Golf die Kennzeichen zu klauen. Zwischen 18.00 Uhr und 18.20 Uhr hatten die Täter bereits das vordere Kennzeichen abmontiert, ließen dann aber von weiteren Tathandlungen ab und das Kennzeichen an Ort und Stelle zurück. Ereignet hat sich der Vorfall auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße "An der Bohlenbrücke". Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Wildunfall

Ein Schaden von 1200 Euro entstand am Wagen eines 25-Jährigen aus Arenshausen, der am Samstag um 05.38 Uhr die B 80 von Hohengandern in Richtung Witzenhausen befuhr und dort mit einem Wildschwein zusammenstieß. Das Tier verschwand nach der Kollision in der angrenzenden Waldgemarkung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell