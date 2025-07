POL-ESW: 32-jähriger Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft -Folgemeldung 2

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Grill und Feuerschale von Gartengrundstück gestohlen; Polizei sucht Zeugen Von einem Gartengrundstück im Höhenweg in Eschwege haben unbekannte Täter einen Grill und eine Feuerschale im Wert von 120 Euro gestohlen. Bei dem Diebstahl, der sich zwischen Dienstag 12.00 Uhr und Donnerstag 17.00 Uhr ereignete, richteten die Täter zudem Sachschaden an einer Gartentür in Höhe von 60 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter ...

mehr