Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.07.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Grill und Feuerschale von Gartengrundstück gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Von einem Gartengrundstück im Höhenweg in Eschwege haben unbekannte Täter einen Grill und eine Feuerschale im Wert von 120 Euro gestohlen. Bei dem Diebstahl, der sich zwischen Dienstag 12.00 Uhr und Donnerstag 17.00 Uhr ereignete, richteten die Täter zudem Sachschaden an einer Gartentür in Höhe von 60 Euro an. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Auf Kinderspielplatz mit Böller nach Kindern geworfen und Soft-Air Waffen mitgeführt

Gegen zwei 14-Jährige und einen 13-Jährigen hat die Eschweger Polizei am Donnerstagabend verschiedene Ermittlungen aufgenommen. Die 3-köpfige Gruppe befand sich um kurz nach 19.00 Uhr auf einem Kinderspielplatz in Eschwege und warf dort u.a. einen Feuerwerkskörper in Richtung einer dortigen Kindergruppe. Zudem hantierte die 3-köpfige Gruppe vor den Kindern mit einer Softair-Waffe, woraufhin diese sich bedroht fühlten und die Polizei riefen. Die einschreitenden Beamten stellten die Soft-Air-Waffe sicher und nahmen in verschiedenerlei Hinsicht Ermittlungen auf. Die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, lauten u.a. versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung. Verstöße gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz stehen ebenso im Raum.

Erneut falscher Stadtwerkemitarbeiter unterwegs; Täter flieht ohne Beute

Am Donnerstag erschlich sich erneut ein unbekannter Täter, unter der Legende einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und einer dortigen Wohnung. In diesem Fall war der männliche Täter, mit nahezu identischer Beschreibung zu dem Fall in der Eschweger Georgstraße, im Akazienweg in Meinhard-Grebendorf unterwegs. Gegen 14.39 Uhr gelangte der Täter in Haus und verschaffte sich hier unter der genannten Geschichte schon Zutritt zur Wohnung einer 78-Jährigen. Die Dame wurde dann aber doch argwöhnisch und wollte einen Nachbarn hinzubitten. Daraufhin verließ der Täter ohne weitere Tathandlungen fluchtartig die Wohnung und das Haus. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 165-170 cm groß, schlank, ca. 30 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, südeuropäischer Phänotyp, bekleidet mit blauer Jacke (grüne Aufschrift), dunkler Hose, Turnschuhe. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Frontscheibe von Pkw beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Freitagmorgen eine Beschädigung an einem anthrazitfarbenen Seat, der in der Hohlgasse in Bad Sooden-Allendorf auf einem Parkplatz abgestellt war. Beschädigt ist hier Frontscheibe, der Schaden beziffert sich auf 750 Euro. Die Beschädigung wurde mutmaßlich durch Unbekannte zwischen Donnerstag 15.30 Uhr und Freitag 08.00 Uhr verursacht. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrer mit positivem Drogentest

Ein durch die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau kontrollierter Autofahrer musste sich am Donnerstagabend einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten hatten den Mann gegen 22.30 Uhr in der Friedenstraße von Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw kontrolliert. Aufgrund verschiedener Verdachtsmomente machten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer einen Drogenvortest, der positiv hinsichtlich des Konsums von Cannabis/THC ausfiel. Die Weiterfahrt wurde dem aus Heli stammenden Mann daraufhin untersagt, strafrechtlich Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitten wurden aufgenommen.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebracht wurde, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus "In der Kämmersliethe" eingebrochen. Aus dem Haus nahmen die Einbrecher mehrere Werkzeuge mit, u.a. eine Bohrmaschine, einen Trennschleifer und eine Stichsäge sowie eine Panorama-Lampe. Der Stehlschaden wird auf 300 Euro beziffert. Dazu kommt ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Einbruch wurde am Donnerstag gegen 13.45 Uhr festgestellt, kann aber bis zum 28.06.25, 12.00 Uhr zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 oder an die Kripo in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen kollidierte am Donnerstag um 22.15 Uhr auf der Landesstraße L 3464 von Witzenhausen kommend in Richtung Wendershausen mit einem Reh. Das Tier lief nach dem Unfall davon, der Schaden am Pkw der Frau wird auf 2000 Euro beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell