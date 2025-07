Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 17.07.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Kollision zwischen Pkw und Bus; Schaden 2000 Euro

Um 11.10 Uhr am Donnerstagvormittag kollidierten ein Pkw und ein Omnibus in Bad Sooden-Allendorf die beide, von verschiedenen Straßen kommend, in die Hilberlachestraße einbiegen wollten. Zur Unfallzeit befuhr eine 67-Jährige aus Eschwege die Straße "Städtersweg" in Richtung Hilberlachestraße, ebenfalls in Richtung Hilberlachestraße unterwegs war ein 54-Jähriger aus Eschwege in einem Kraftomnibus auf der Straße "Am Güterbahnhof". Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren jeweils auf die für den Verkehr bevorrechtigte Hilberlachestraße ein und stießen dann im Einmündungsbereich zusammen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von je 1000 Euro. Zum Unfallhergang machten beide Beteiligte unterschiedliche Angaben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Wanderparkplatz "Erbsmühle" in der Gemarkung von Großalmerode, nahe der B 451, ist ein schwarzer Opel Astra Sports Tourer von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden. An dem Opel entstand dadurch ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite in Höhe von 5000 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen 07.15 Uhr und 08.30 Uhr. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

