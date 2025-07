Polizei Eschwege

POL-ESW: Eschweger Kriminalpolizei ermittelt nach vollendetem Tötungsdelikt in Eschwege

Eschwege (ots)

Am Mittwochabend wurden die Beamten der Polizeistation Eschwege über eskalierende, gewalttätige Streitigkeiten zwischen einem 32-Jährigen und einem 59-Jährigen (beide aus Eschwege) informiert. Daraufhin verlegten Polizei und Rettungskräfte umgehend an die genannte Örtlichkeit. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll es zwischen den beiden Männern, die in einer verwandtschaftlichen Beziehung stehen, gegen 23.30 Uhr zu einem verbalen Streit im häuslichen Umfeld gekommen sein. Dieser verlagerte sich in der Folge vom Wohnhaus auf die Straße. Im weiteren Verlauf des eskalierenden Streitgesprächs, soll es zwischen den Männern dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, im Zuge dessen der 32-Jährige mit einem Stichwerkzeug auf den 59-Jährigen eingewirkt haben soll.

>>>Tatverdächtiger festgenommen

Die Beamten der Eschweger Polizei konnten bei ihrem Eintreffen am Einsatzort den 32-Jährigen noch vor Ort widerstandslos festnehmen. Für das 59-jährige Opfer kam jede medizinische Hilfe zu spät, der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Nach seiner Festnahme ist der 32-jährige Tatverdächtige in den Gewahrsam der Polizei Eschwege eingeliefert worden, wo er derzeit weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen wird.

Die genauen Umstände und die Motivlage sind derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die nun vom Fachkommissariat für Gewalt- und Tötungsdelikte in Eschwege geführt werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

