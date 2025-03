Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Mehrparteienwohnhaus

Aschbach (ots)

Am Samstagnachmittag beschäftigt ein Brand in der Hauptstraße die Feuerwehr und Polizei über mehrere Stunden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand gegen 16:15 Uhr von einem Bewohner festgestellt und gemeldet. Dieser konnte das Haus noch selbstständig verlassen. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Anwesen. Wie der Brand entstand, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden liegt nach derzeitiger Schätzung im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter 0631 369 14599 in Verbindung zu setzen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell