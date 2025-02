Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Baukran auf Schulgelände umgestürzt

Steinwenden, Goethestraße (ots)

Auf dem Gelände der Grundschule in Steinwenden ist am gestrigen Morgen, 10 Uhr, der Ausleger eines Baukrans bei den Abbauarbeiten auf den Schulhof gestürzt. Dabei wurde ein Schulcontainer beschädigt. Die Ursache für den Unfall ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden am Baukran und Container. Die Schadenshöhe dürfte sich in einem mittleren fünfstelligen Bereich befinden.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell