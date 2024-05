Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen/Wedel - Ermittlungserfolg - Polizei klärt mehrere Diebstahlstaten auf - Täter geständig

Bad Segeberg (ots)

Der Ermittlungsdienst der Polizeistation Uetersen vermeldet heute (Donnerstag, 23.05.2024) einen Ermittlungserfolg. Zahlreiche Diebstähle von Bluetooth-Geräten (meist Kopfhörer und Lautsprecher) werden einem 23-jährigen Uetersener vorgeworfen, nachdem man nach Anfangsverdacht zahlreiche Videos von betroffenen Geschäften ausgewertet hat und im Rahmen einer Durchsuchung Täterbekleidung in der Wohnung des Beschuldigten auffand. Der junge Mann hat hauptsächlich in Geschäften in Uetersen, aber auch in Tornesch und Wedel seine Diebstähle begangen.

Zwischenzeitlich hat der Tatverdächtige im Rahmen einer Vernehmung zahlreiche Taten eingestanden, durch die ein Schaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages entstanden ist.

Beim Ermittlungsdienst in Uetersen wird derzeit ein Sammelverfahren wegen mehrfachen Diebstahls gegen den Beschuldigten geführt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell