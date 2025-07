Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Wohnhaus und Schule

Eschwege (ots)

>>>Wohnhaus in Bad Sooden-Allendorf

Zwischen Samstag 14.30 Uhr und Montag 15.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zimmersweg in Bad Sooden-Allendorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Gebäuderückseite durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu dem Haus. Im Inneren durchsuchten die Täter das Haus nach Wertgegenständen und konnten letztlich Bargeld und Schmuck im niedrigen 4-stelligen Bereich erbeuten. Die Eigentümer befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Sachschaden richteten die Täter in Höhe von 1000 Euro an.

>>>Anne-Frank-Schule-Eschwege

Ein Einbruch wird auch in die Räume der Anne-Frank-Schule im Fliederweg in Eschwege gemeldet. Wie am Mittwochmorgen von Verantwortlichen der Schule festgestellt wurde, verschafften sich zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr unbekannte Täter Zugang zu dem Schulgebäude, in dem sie eine Notausgangstür gewaltsam aufhebelten. Im Inneren wendeten sich die Einbrecher u.a. dem Sekretariat und dem Lehrerzimmer zu und brachen dazu eine weitere Tür auf. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden liegt bei 600 Euro, zur genauen Höhe des Stehlschadens können noch keine verbindlichen Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen hat das Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Kripo Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten hier um Hinweise unter 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

