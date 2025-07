POL-ESW: Pressebericht 15.07.2025 (3)

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Kauflandtankstelle; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter versucht, gewaltsam in den Verkaufsraum der Kauflandtankstelle in der Thüringer Straße einzubrechen. Letztlich misslang das Vorhaben, der Täter richtete lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Die Tatzeit war am Samstag zwischen 03.24 Uhr und 03.38 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Vorfälle auf dem Schützenfest Wanfried

In der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei in Eschwege ein Vorfall von sexueller Belästigung zur Anzeige gebracht, der sich auf dem Festplatz des Wanfrieder Schützenfestes zugetragen haben soll. Demnach hat die Polizei jetzt Ermittlungen gegen einen 26-Jährigen aus Hann. Münden aufgenommen, der im Verdacht steht, in alkoholisiertem Zustand eine anfang-20-jährige Besucherin unsittlich an Gesäß und Hüfte berührt zu haben. Im Zuge der Sachverhaltsklärung und Anzeigenaufnahme durch die Polizei trat dann ein bis dato unbeteiligter 55-jähriger Besucher aus dem LK Eichsfeld hinzu und betitelte den tatverdächtigen 26-Jährigen im Beisein der Beamten in herabwürdigender Weise, so dass die Polizei nun auch gegen den 55-Jährigen wegen Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt.

Polizei Sontra

Tatverdächtige bei Einbruch in leerstehendes Wohnhaus überrascht

Der Polizei in Sontra ist am Montag um kurz nach 20.00 Uhr ein Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in Wommen gemeldet worden. Demnach verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand zwei Personen widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, welches schon seit längerer Zeit leer steht und z.T. auch mit Brettern vor den Fenstern versehen ist. Beim Herausschaffen von Diebesgut im Wert von ca. 300 Euro durch Zeugen gestört, flüchteten die zwei Tatverdächtigen dann vom Tatort. Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei dann einen der Tatverdächtigen, einen 40-Jährigen mit derzeit ohne festen Wohnsitz, aufgreifen und vorläufig festnehmen. Nach der Durchführung polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen besonders schwerem Diebstahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Wie die weiteren Ermittlungen bislang ergaben, richtet sich ein Tatverdacht in gleicher Sache derzeit noch gegen eine 50-jährige Frau aus Herleshausen.

