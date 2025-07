Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.07.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Hochwertiges E-Bike geklaut; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege, in der Verlängerung vom Postweg, haben Unbekannte ein Fahrradschloss geknackt und ein hochwertiges Fahrrad geklaut. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike (e-bike) der Marke Raymon in olivgrün, Modell HardRay 7.0. Die Unbekannten knackten das Fahrradschloss, nachdem der Besitzer sein Rad am Montag gegen 10.40 Uhr an einem Infoschild "Am Werratalsee", nahe der DLRG, angekettet hatte. Als der Besitzer gegen 11.00 Uhr dahin zurückkehrte, war das Rad bereits weg. Der Stehlschaden wird mit 3200 Euro angegeben, der Sachschaden an dem geknackten Schloss beläuft sich außerdem auf 100 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Kinderwagen (Buggy) geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte einen Kinderwagen im Wert von 200 Euro geklaut. Der Kinderwagen war zur Tatzeit, zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Montag 17.45 Uhr unter einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Rucksack samt Inhalt im Wert von 600 Euro geklaut; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Wanderparkplatz "Grillplatz" bei Wanfried haben Unbekannte einen abgestellten Rucksack mitgenommen, in dem u.a. eine Geldbörse, diverse Ausweisdokumente, Brille, Fernglas usw. enthalten waren. Der Stehlwert beläuft sich auf insgesamt ca. 600 Euro. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 17.25 Uhr und 18.20 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung

Einen Schaden von 500 Euro hat ein 14-Jähriger aus Eschwege mutwillig an der Schranke vom Campingplatz "Am Werratalsee" in Eschwege angerichtet. Der Schüler wurde dabei beobachtet, wie er gegen die Schranke trat und diese z.T. abriss. Im Zuge der Fahndung konnte der 14-Jährige von der Polizei aufgegriffen, vorläufig festgenommen und später dann den Eltern überstellt werden. Ermittelt wird nun gegen ihn wegen Sachbeschädigung.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist zwischen 06.50 Uhr und 15.45 Uhr ein schwarzer Opel Corsa von Unbekannten zerkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Großraumparkplatz in der Berliner Straße in Großalmerode abgestellt. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

