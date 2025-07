Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 11.07.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau und Witzenhausen

Zwei Parkrempler führen zu Sachschäden

Am Freitagmorgen sind durch die Polizeistationen in Hessisch Lichtenau und Witzenhausen zwei Parkrempler, also Ein- und Ausparkunfälle mit meist geringem Sachschaden, aufgenommen worden.

In der Straße "Leimenkaute" in Hessisch Lichtenau kollidierte eine 58-Jährige aus Großalmerode, die mit einem Postzustellerfahrzeug unterwegs war, beim Ausparken mit einem geparkten Skoda Octavia. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

In Witzenhausen hat um 10.22 Uhr ein 20-Jähriger aus der Kirschenstadt mit seinem Auto im Bornemannweg einen geparkt stehenden Kia Rio beim Rangieren mit seinem Vorderreifen touchiert. Sachschaden entstand dabei an dem Kia in noch unbekannter Höhe am Frontstoßfänger und der vorderen Kennzeichenhalterung.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

