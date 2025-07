POL-ESW: Pressebericht 11.07.2025

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Vor dem ehemaligen Fressnapf-Markt in der Niederhoner Straße, nahe des toom-Marktes, in Eschwege haben unbekannte Täter ein Fahrrad geklaut, das mit einem Schloss an einer Eisenstange angeschlossen war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Cube (Modell: touring Trapez) im Wert von 650 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 12.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Vorfahrt genommen; Schaden 3500 Euro

Ein 51-jährige Autofahrerin aus Meinhard hat am Donnerstag einem 56-jährigen Autofahrer aus Spangenberg die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau wollte gegen 09.10 Uhr in Grebendorf von der Straße "An der Schindersgasse" auf die B 249 in Richtung Schwebda einbiegen, missachtete dann aber den Wagen des 56-Jährigen, der aus Richtung Eschwege kommend nach links in die Straße "An der Schindersgasse" abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß kam es zu Sachschäden an beiden Autos, die sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 3000 Euro beziffern.

Parkrempler; Schaden 1500 Euro

Eine 72-jährige Autofahrerin aus Bad Nauheim hat am Donnerstag beim Ausparken den Wagen einer 50-Jährigen aus Witzenhausen touchiert. Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf, in Höhe des Friedhofes. Die Unfallschäden belaufen sich auf 500 Euro (Verursacherin) und 1000 Euro.

Wildunfall

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Nazza befuhr am Freitagmorgen um 05.00 Uhr die B 27 von Niddawitzhausen in Richtung Reichensachsen. Auf besagter Strecke kam es zur Kollision mit einem Reh, welches den Aufprall nicht überlebte. Der Unfallschaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Polizei Sontra

Holzbalken durch Abflammgerät in Brand gesetzt

Zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Donnerstag gegen 10.15 Uhr auf dem Gelände eines Autoteilezulieferers in der Straße Brodberg in Sontra. Angestellte einer Firma für Hausmeister- und Gärtnertätigkeiten hatten im Rahmen ihrer Grundstückspflegearbeiten mit einem Abflammgerät zur Unkrautvernichtung versehentlich einen Holzbalken an einer Gebäudeseite in Brand gesetzt. Trotz eigener Löscharbeiten, zog der entstandene Qualm bis in eine Lagerhalle, so dass drei Mitarbeiter der dort ansässigen Firma im Alter von 39, 46 und 63 Jahren wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden mussten. Ein Mitarbeiter wurde dafür vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, bei den beiden anderen war eine Behandlung vor Ort durch den verständigten Rettungsdienst ausreichend. Der Sachschaden an dem Balken bzw. dem Gebäude wird als geringfügig eingestuft. Aufgrund des Vorfalls muss sich jetzt ein aus Sontra stammender 54-Jähriger u.a. wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Kollision zwischen Pkw und Kleinkraftrad; 83-Jähriger schwer verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau befuhr am Donnerstag um 15.30 Uhr die Bundesstraße B 7 von Ifta in Richtung Rittmannshausen. Ihm voraus fuhr ein 83-Jähriger auf einem Kleinkraftrad. Als der 83-Jährige nach links in Richtung Lüderbach abbiegen wollte, erkannte dies der 24-Jährige zu spät und wollte seinerseits das Kleinkraftrad überholen, wodurch es dann zum Zusammenstoß kam. Der 83-Jährige kam auf dem motorisierten Zweirad zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen, zu deren Behandlung er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallschäden belaufen sich auf 2000 Euro (Pkw) und 500 Euro (Kleinkraftrad).

