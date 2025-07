Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.07.2025

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag wurde eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht. Demnach ist ein roter Fiat Tipo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Frontstoßstange beschädigt worden. Zur Unfallzeit, am Mittwoch zwischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr, stand der Tipo in der Straße "Unter dem Berge" auf dem Parkplatz unterhalb des "Woolworth"- Parkdeck in Eschwege geparkt. Der Schaden an dem Fiat beläuft sich auf 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher, bei dem es sich lt. Spurenlage um ein gelbes Fahrzeug handeln könnte, unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gast spricht Bedrohungen gegen Gaststättenpersonal aus

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Bedrohung haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau am Mittwochabend aufgenommen. Zunächst war ein 24-Jähriger bei der Polizei vorstellig geworden, nachdem man ihn aus einer Gaststätte im Mühlweg geworfen hatte. Wie sich bei Klärung der Umstände dann aber herausstellte, hatte der Mann sich in der Gaststätte gegenüber anderen Gästen und dem Personal danebenbenommen, so dass man ihn der Gaststätte verwiesen hatte. Daraufhin hatte der 24-Jährige Bedrohungen gegenüber dem Personal, in dem Fall einen 27-Jährigen, ausgesprochen. Aufgrund dieser Äußerungen sind jetzt strafrechtliche Ermittlungen wegen Bedrohung gegen den 24-Jährigen aufgenommen worden. Beide Beteiligten stammen aus Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Friedland stieß am Mittwochmorgen gegen 05.30 Uhr mit einem Reh zusammen, als sie auf der L 3238 von Hermannrode in Richtung Marzhausen fuhr. Das Reh lief nach der Kollision davon. Der Schaden an dem Pkw der 58-Jährigen ist gering, jedoch noch nicht abschließend beziffert.

