Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.07.2025 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrszeichen touchiert; Schaden 2050 Euro

Ein 40-Jähriger aus Eschwege hat am Mittwoch aus Unachtsamkeit ein Verkehrszeichen mit einem Fahrzeug touchiert. Der Mann befuhr um 08.15 Uhr mit einem Kleinbus (Krankentransport-Fzg.) den Hospitalplatz und bog dann in die Gebrüderstraße ein. Hier kollidierte er mit dem Zeichen "Verkehrsberuhigter Bereich". Am Kleinbus entstand dabei ein Schaden von 2000 Euro, das Schild wurde mit 50 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen Schutzplanke gefahren

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Herleshausen befuhr am Donnerstag die B 27 von Reichensachsen in Richtung Autobahnanschluss BAB 44. Gegen 12.55 Uhr geriet der 38-Jährige bei der Fahrbahnteilung der B 27 in Richtung Autobahn bzw. Weiterführung Bundesstraße 27 gegen die dortige Schutzplanke und verunfallte in seinem Pkw. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 15.000 Euro, die Schutzplanke wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto musste später abgeschleppt werden.

Parkrempler; Schaden 1000 Euro

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Rosdorf touchierte am Donnerstag um 11.18 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Bad Sooden-Allendorf den geparkten Wagen einer 31-Jährigen aus BSA. Beide Autos wurden mit je 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfallflucht

Ein Schaden von 750 Euro verursachte ein Pkw am Donnerstag um 13.10 Uhr in der Ortslage von Bad Sooden-Allendorf, Stadtteil Sooden. Das Fahrzeug befuhr die Straße "Am Tor" aus Richtung "Auf den Teichhöfen" kommend und wendete dann im Einmündungsbereich zur Rosenstraße. Beim Zurücksetzen beschädigte der Pkw dann ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug setzte die Fahrt anschließend unerlaubt fort, so dass die Beamten in Bad Sooden-Allendorf Unfallfluchtermittlungen aufgenommen haben. Zeugen konnten Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, ein blauer Audi mit ESW-Zulassung (weiteres bekannt) geben, die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Unfall B 27, Höhe Bahnübergang Reichensachsen; zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es um 09.47 Uhr an der Kreuzung B 27/Bahnhofstraße Reichensachsen, in Höhe des dortigen Bahnübergangs, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Kassel die Bahnhofstraße aus Richtung der Ortslage Reichensachsen kommend, überquerte den Bahnübergang und wollte dann nach links auf die B 27 in Richtung Sontra einbiegen. Hierbei übersah der 24-Jährige den bevorrechtigten Pkw eines 36-Jährigen aus Niedenstein, der in Richtung Niddawitzhausen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 36-Jährigen geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kam schlussendlich im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Abschleppung der nicht mehr fahrbereiten Autos kurzzeitig voll gesperrt werden. Der 24-jährige Verursacher und ein Mitfahrer des anderen Pkw sind mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfallschäden sind noch nicht abschließend beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell