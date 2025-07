POL-ESW: Pressebericht

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Mehrere Autos beschädigt; 37-Jähriger aus Eschwege ist tatverdächtig

Am Montagmorgen nahm die Polizei in Eschwege nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin einen 37-Jährigen aus Eschwege vorläufig fest der im Verdacht steht, bei mehreren Pkw im Bereich des Stadtteils "Struth" die Außenspiegel abgetreten zu haben. Der Hinweis war bei den Beamten gegen 06.00 Uhr eingegangen war, kurz darauf traf eine Streife im Nahbereich auf den Verdächtigen und nahm diesen zwecks weiterer Maßnahmen vorläufig fest. Bislang stellten die Beamten in dem Zusammenhang 6 beschädigte Fahrzeuge fest, die sämtlich im Rudolf-Clermont-Weg nahe der Kreuzkirche geparkt standen. Gegen den 37-Jährigen, der nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, laufen jetzt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in mindestens 6 Fällen. Der gesamte Sachschaden ist noch nicht in Gänze beziffert, dürfte sich aber deutlich im 4-stelligen Bereich bewegen. Weitere Geschädigte können mit der Polizei in Eschwege Kontakt aufnehmen unter 05651/925-0.

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 60-Jähriger aus Eschwege ist am Sonntag beim Ausliefern von Pizza mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der 60-Jährige befuhr gegen 14.37 Uhr die Landesstraße von Völkershausen in Richtung Weißenborn. Kurz vor der Kreuzung "Wegespinne" (umgangssprachlich) bzw. den Abzweigen nach Eschwege/Niederdünzebach und Weißenborn (L 3300) verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er dann mit der seitlichen Schutzplanke kollidierte. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an Pkw und Schutzplanke ist noch nicht abschließend beziffert.

Wildunfall

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Meinhard kollidierte am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit einem Reh, als er auf der L 3403 von Oberhone nach Reichensachsen fuhr. Das Tier verendete nach dem Aufprall am Unfallort, der Schaden am Pkw wird mit 6000 Euro angegeben.

Polizei Sontra

Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es Samstag in einem Mehrfamilienhaus in der Ortslage von Sontra. Gegen 20.00 Uhr sollen hier eine 38-Jährige und ein 22-Jähriger (beide aus Sontra) sowie ein 18-Jähriger aus dem LK Hersfeld/R. mit zwei anderen Anwohnern (34 u. 70 Jahre) in Streit geraten sein und diese dann auch körperlich angegriffen haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es auch zum Versprühen von Reizgas gekommen sein. Die Beamten der Polizei Sontra schritten bei dem Vorfall ein und nahmen Ermittlungen gegen das erstgenannte Trio wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung auf. Rettungskräfte sind zur Versorgung des 34-Jährigen und des 70-Jährigen ebenfalls hinzugezogen worden.

Polizei Witzenhausen

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Erwachsenen auf Spielplatz

Die Beamten der Polizei Witzenhausen sind am Sonntag zu einem Spielplatz in der Innenstadt von Witzenhausen gerufen worden, nachdem es dort gegen 16.35 Uhr unter erwachsenen Anwohnern zunächst zu verbalen Streitigkeiten und in der Folge dann auch zu wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzungen gekommen war u.a. durch Schläge und Tritte. Die Polizei griff dabei schlichtend ein, trennte die Streitparteien und stellte die Personalien von mehreren Personen fest. Die Beamten nahmen in dem Zusammenhang Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung auf, die sich gegen verschiedene Beteiligte richten. Die Klärung der genauen Hintergründe und Beteiligungen müssen jetzt die Vernehmungen ergeben. Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte im Einsatz, die einen Teil der Passanten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser brachte.

Körperverletzung

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich am Samstagabend ein 37-Jähriger aus Witzenhausen, der einen ebenfalls aus der Kirschenstadt stammenden 22-Jährigen nach verbalem Streit angegriffen und verletzt hatte. Der stark alkoholisierte Aggressor (Alcotest über 2 Promille) wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der geschädigte 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um kurz nach 03.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Stubenstraße.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben Neu-Eichenberg in der Ringstraße, nahe des dortigen Viadukts/Bahnübergangs, mehrere Absperrpoller gewaltsam aus der Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Freitag 20.00 Uhr und Samstag 10.30 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat daraufhin Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

