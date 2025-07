Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.07.2025 -Verkehrsunfälle-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw beim Einparken touchiert; Schaden 2500 Euro

Aus Unachtsamkeit hat ein 81-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Montag ein geparktes Auto touchiert. Auf dem Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in der Heubergstraße streifte der 81-Jährige gegen 10.30 Uhr beim Befahren einer Parkbucht einen stehenden Pkw verursachte an dessen hinteren linken Fahrzeugseite einen Streifschaden in Höhe von 1500 Euro. Seinen eigenen Pkw zog der Herr ebenfalls in Mitleidenschaft. Der Schaden wird hier mit 1000 Euro angegeben.

Geparktes Auto angefahren

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Lessingstraße in Eschwege touchierte am Montag um 11.20 Uhr ein 42-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Kleintransporter den Wagen eine 38-Jährigen aus Wehretal. Der Wagen der Frau stand auf der dem Grundstück gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparkt. Aufgrund einer dortigen Engstelle (Mauer) musste der 42-Jährige mehrmals rangieren, wodurch er dann letztlich die hintere, linke Tür bzw. die linke Fahrzeugseite am Auto der 38-Jährigen beschädigte. Durch den Anstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der sich an dem Pkw auf 1000 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Durch Zeugen bei der Polizei angezeigt wurde gestern ein Unfall im Bereich Wolfsgraben/Ecke Goldbachstraße in Eschwege. Demnach ist am Montag gegen 11.15 Uhr ein Pkw gegen die dortige Verkehrsinsel gefahren, beschädigte ein Schild und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Die Polizei in Eschwege hat in der Sache Unfallfluchtermittlungen aufgenommen. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw (Van-Ausführung) gehandelt haben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

18-Jähriger nach mutmaßlichem Fahrradsturz schwer verletzt

Durch einen Zeugen ist am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Gemarkung Bad Sooden-Allendorf nahe Schloss Rothestein ein schwer verletzter Radfahrer aufgefunden worden. Der Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Rettungskräfte. Entsprechend der vorgefundenen Umstände gehen die hinzugezogenen Beamten der Polizei Eschwege davon aus, dass der Fahrer beim Befahren eines abschüssigen Waldweges zu Fall gekommen ist. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Eschwege, der mit schweren Verletzungen u.a. im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wildunfälle

Ein 56-Jähriger aus Eschwege hat mit einem Taxi ein Reh erfasst, als er am Montagabend um 23.17 Uhr auf der L 3244 von Aue nach Wanfried fuhr. Das Tier lief nach der Kollision davon, der Schaden an dem Pkw wird auf 1000 Euro beziffert. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich noch gegen 02.23 Uhr am Dienstagmorgen. Hier hatte ein aus Willebadessen stammender 56-jähriger Lkw-Fahrer ebenfalls ein Reh erfasst, als er auf der B 249 von Wanfried nach Frieda fuhr. Nach dem Aufprall ergriff das Reh die Flucht. Der Unfallschaden liegt in dem Fall bei 500 Euro.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 400 Euro

Ein 20-Jähriger aus Eschwege befuhr am Montag um 09.33 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Kreisstraße K 20 aus Richtung Renda kommend, in Richtung Markershausen. Zur gleichen Zeit war ein 68-Jähriger aus Bilshausen (LK GÖ) mit einem Lkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Begegnungsverkehr streiften sich die beiden Fahrzeuge im Bereich ihrer jeweiligen linken Außenspiegel, die dabei beschädigt wurden. Die Schäden werden mit je 200 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sprinter streift Linienbus beim Überholen

In der Biegenstraße in Hessisch Lichtenau kam es Montag zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem Kleintransporter Mercedes Sprinter. Ein 50-Jähriger aus Melsungen befuhr um 12.17 Uhr mit einem Linienbus die Biegenstraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße. An der Bushaltestelle in Höhe des Fußballplatzes hielt der Fahrer dann zunächst an, um Fahrgäste aufzunehmen. Anschließend setzte der 50-Jährige seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort. Kurz nach der Kreuzung Biegenstraße/Heinrichstraße überholte ein 46-Jähriger aus Kassel mit einem Kleintransporter-Sprinter den Bus linksseitig. Wegen eines parkenden Pkw auf der Gegenfahrbahn musste der 46-Jährige noch vor Ende des Überholvorgangs ein Stück nach rechts ziehen, um die Kollision mit dem parkenden Pkw zu vermeiden. Dabei streifte er dann jedoch den Bus mit seiner hinteren rechten Seite. Beschädigungen sind noch nicht beziffert.

