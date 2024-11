Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung Brand

Ebernhahn (ots)

Am heutigen Dienstag, den 05.11.2024, geriet gegen 12:15 Uhr ein in einer Werkstatthalle eines Busunternehmens stehender Bus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Bus brannte komplett aus, das Werkstattgebäude wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Feuerwehren aus der VG Wirges, der VG Ransbach-Baumbach und der Werkfeuerwehr Verailla gelöscht. Daneben befanden sich auch die Polizei Montabaur, das THW Montabaur und das DRK Wirges im Einsatz. Die am Brandort vorbeiführende L 300 wurde für die Dauer der Löscharbeiten durch die Straßenmeisterei Montabaur gesperrt, die Sperrung wurde aber mittlerweile wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Montabaur aufgenommen.

