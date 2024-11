POL-PDMT: Erstmeldung - Brand in der Ortslage Ebernhahn

Obertiefenbach (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag befuhr ein 72-jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Kreisstraße 50 aus Richtung Obertiefenbach kommend in Fahrtrichtung Bäderstraße. Beim Abbiegen auf die Bäderstraße kollidierte dieser vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit mit dem aus Holzhausen in Fahrtrichtung Singhofen fahrenden 29-jährigen ...

