POL-DO: Polizei bittet um Zeugenhinweise: Zwei Männer flüchten mit VW Caddy vor der Polizei in der nördlichen Innenstadt

Zwei Männer sind am Montag (6.1.) gegen 12:20 Uhr in der nördlichen Innenstadt mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet. Dabei verursachten sie Unfälle. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Motorradpolizist wollte auf der Rückertstraße einen mit zwei Männern besetzten VW Caddy anhalten und kontrollieren. Die Männer flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Am Ende der Rückertstraße überquerten sie die Schützenstraße und fuhren in einen Fuß- und Radweg. Am Ende dieses Fußweges prallte das Auto gegen einen der Poller und fuhr dann weiter auf der Schäferstraße in Richtung Dortmunder Hafen. Die beiden Männer stoppten den Caddy auf der Straße und flüchteten in eine Kleingartenanlage nördlich der Schäferstraße.

Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber und Diensthunden nach den Flüchtigen. Eine genaue Personenbeschreibung der Männer ist nicht möglich.

Während der Unfallaufnahme meldete ein Zeuge, dass die beiden Männer zuvor mit ihrem Caddy auf der Schillerstraße gegen ein anderes Fahrzeug gefahren sind.

Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass die Kennzeichen am Caddy nicht für diesen ausgegeben waren. Im Auto wurden diverse fremde Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigungen für andere Fahrzeuge und Kennzeichen gefunden. Diese waren teilweise auch zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord unter der Rufnummer 0231/132-2321 zu melden.

