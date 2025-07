POL-ESW: Trickdiebstahl; unbekannter Täter gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und klaut Bargeld

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruch in Kauflandtankstelle; Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter versucht, gewaltsam in den Verkaufsraum der Kauflandtankstelle in der Thüringer Straße einzubrechen. Letztlich misslang das Vorhaben, der Täter richtete lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Die Tatzeit war am Samstag zwischen 03.24 Uhr und 03.38 ...

