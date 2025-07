Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.07.2025

Eschwege (ots)

Tür von Sattelauflieger beschädigt parkendes Auto

Durch eine sich während der Fahrt öffnende Tür eines Lkw-Anhängers (Sattelauflieger) ist am Dienstag ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 09.40 Uhr in der Leipziger Straße in Waldkappel, die ein 37-Jähriger aus Steinheim mit einem Sattelzug in absteigende Richtung befuhr. In Höhe Hausnummer 55 ging die Tür des Aufliegers plötzlich nach außen (rechts) auf und schlug gegen einen geparkten VW Arteon. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1500 Euro beziffert. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 750 Euro

Ein 59-Jähriger aus Eschwege befuhr am Dienstag um 07.36 Uhr mit Kleintransporter die Landesstraße L 3243 in Richtung Vierbach. Zur gleichen Zeit war ein 22-Jähriger aus Meißner mit einem Pkw-Multivan in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Begegnungsverkehr streiften sich die beiden Fahrzeuge im Bereich ihrer jeweiligen linken Außenspiegel, die dabei beschädigt wurden. Die Schäden werden mit 250 Euro und 500 Euro angegeben.

Rotlicht missachtet; Schaden 6000 Euro

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Meißner befuhr am Dienstag um 13.24 Uhr die Niederhoner Straße und nahm beim Überqueren der Kreuzung Niederhoner Straße/Schützengraben einer 61-Jährigen aus Wehretal die Vorfahrt, die bevorrechtigt vom Schützengraben über die Kreuzung in die Thüringer Straße fahren wollte. Zu dem Unfall kam es, weil die 82-Jährige das Rotlicht missachtet hatte. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro (Verursacherin) und 5000 Euro.

Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Dienstag beim Befahren der Freiherr-vom-Stein-Straße in aufsteigender Fahrtrichtung ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug der Deutschen Post aus Unachtsamkeit seitlich gestreift. Beide Fahrzeuge sind dabei beschädigt worden, die Schäden sind jedoch noch nicht beziffert. Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 15.30 Uhr.

Verkehrsunfallflucht

Unfallermittlungen aufgenommen hat die Polizei Eschwege wegen eines Vorfalls auf der Landesstraße L 3226 zwischen Friemen und Waldkappel. Demnach befuhr am Montag um 12.45 Uhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Berkatal die besagte Landesstraße von Friemen in Richtung Waldkappel. Beim Überholen zweier Fahrzeuge kam der Frau dann ein 55-Jähriger aus Waldkappel in einem Kleintransporter entgegen, so dass die Frau den Überholvorgang abbrechen musste. Der 55-Jährige geriet seinerseits aufgrund des unerwarteten Gegenverkehrs und dem plötzlichen Abbremsen seines Fahrzeugs nach rechts und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Die Fahrzeuge blieben ansonsten unbeschädigt. Da die 69-Jährige ihre Fahrt nach dem Vorfall fortsetzte, ermitteln die Beamten aus Eschwege wegen Verdacht der Unfallflucht.

Wildunfälle

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Großalmerode kollidierte am Mittwochmorgen um 05.25 Uhr auf der Landesstraße L 3225 zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück mit einem Wildschwein. Das Tier erlag letztlich seine Verletzungen, am Auto des Mannes entstand geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Mit einem Reh kollidierte ein 54-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Dienstagabend um 23.25 Uhr, als er die B 400 von Breitau in Richtung Krauthausen befuhr. Das Reh lief im Anschluss davon, der Schaden am Auto des 54-Jährigen wird mit 3000 Euro angegeben. Auf der Landesstraße L 3269 zwischen Sontra und Weißenhasel erfasste ein 77-jähriger Autofahrer aus Heringen am Dienstag gegen 22.00 Uhr ein Reh, welches dann an der Unfallstelle verendete. Der Unfallschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Diebstahl von Pferd; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei in Eschwege der Diebstahl eines Pferdes zur Anzeige gebracht. Demnach zeigte die Geschädigte an, dass sie auf einer Koppel an der Landesstraße L 3300 bei Oberdünzebach insgesamt 6 Pferde stehen hatte. Jetzt musste sie jedoch feststellen, dass eine etwa 30-jährige Appaloosa-Stute (Wert 500 Euro) nicht mehr dort war. Alle anderen Pferde seien noch dort, der Zaun sei ebenfalls noch intakt, so dass die Geschädigte von einem Diebstahl ausgeht, der in der Zeit von Sonntag 14.30 Uhr bis Montag 13.30 Uhr erfolgt sein muss. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 1000 Euro zu beklagen hat die Orthopädische Klinik "Am Mühlberg" in Hessisch Lichtenau. Dort waren zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr Randalierer am Werk und beschädigten auf einem zur Klinik gehörenden Gartengrundstück u.a. Keramikplatten sowie mehrere Zaun- und Dekoelemente. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweis unter 05602/9393-0.

17-Jähriger beim Handeln mit Cannabis erwischt

Am Dienstagnachmittag haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau einen 17-Jährigen nach Handeln mit Cannabis festgenommen. Die Beamten wurden von Zeugen darüber verständigt, wonach eine männliche Person bei einer Bushaltestelle in Großalmerode mit Drogen handeln würde. Die Beamten trafen an der besagten Örtlichkeit auf den 17-Jährigen, der bei Erkennen der Streife zunächst versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Tatverdächtige von den Beamten jedoch festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Beamten dann Cannabis auf, das in verschiedene Behältnisse abgepackt war und zudem eine Feinwaage. Die Drogen und die Feinwaage wurden sichergestellt, Ermittlungen wegen Handeltreiben mit Cannabis wurden aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt.

