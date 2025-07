Polizei Eschwege

POL-ESW: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbrüchen in zwei Gaststätten in BSA

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldeten Anwohner aus Bad Sooden-Allendorf gegen 00.33 Uhr eine verdächtige Wahrnehmung und Taschenlampenlicht aus dem Restaurantbetrieb "Pelikan" in der Kirchstraße. Wie sich vor Ort herausstellte, war gewaltsam ein Seitenfenster zu dem Gebäude aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Restaurant verschafft worden. Im Inneren waren die Räumlichkeiten durchsucht und die Sparfächer von der Wand gehebelt und geklaut worden. Im Zuge der sofortigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich zwei tatverdächtige Personen im Nahbereich des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Herleshausen und einen 29-Jährigen aus Eschwege, die beide nicht unerheblich alkoholisiert waren (beide deutlich über 1 Promille). Gegen die beiden Personen sind Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl aufgenommen worden. Beide mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, verbrachten die Nacht von Montag auf Dienstag im Gewahrsam der Polizei und wurden am Dienstag dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen unterzogen.

>>>Weiterer Einbruch in Ausflugsgaststätte am Dienstagvormittag gemeldet

Während die beiden Tatverdächtigen noch im Gewahrsam der Polizei waren, ist dann am Dienstagmorgen ein weiterer Einbruchsdiebstahl in Bad Sooden-Allendorf bekannt geworden. Demnach war in der Rothesteinstraße die Ausflugsgaststätte "Wilhelms-Höhe" ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Reinigungskräfte hatten den Einbruch am Dienstagmorgen festgestellt, bei welchem u.a. Spirituosen geklaut wurden.

>>>31-jähriger Tatverdächtiger räumt die beiden Einbrüche ein

Durch eine umfangreiche Spurensicherung an beiden Tatobjekten und verschiedene Indizien, konnten die Ermittler dann relativ schnell einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten herstellen. Der aus Herleshausen stammende Tatverdächtige zeigte sich bei den Ermittlern dann letztlich auch geständig und räumte ein, die beiden Einbrüche hauptverantwortlich verübt zu haben. Ermittelt wird nun in beiden Fällen wegen besonders schweren Diebstahls.

Nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel erfolgte bei beiden Tatverdächtigen noch am Dienstag die Entlassung auf freien Fuß.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell