POL-ESW: Pressebericht 17.07.2025

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw; Schaden 8000 Euro; 1 Person schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr ereignete sich auf der B 27 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem eine Beteiligte schwer verletzt wurde. Laut Unfallbericht befuhr eine 60-Jährige aus BSA mit ihrem Pkw die B 27 von Eschwege in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Die Frau ordnete sich in Höhe der Shell-Tankstelle BSA auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung "Auf dem Steineckel" ein, wechselte dann aber unvermittelt wieder auf die Geradeausfahrspur der B 27 in Richtung BSA/Witzenhausen zurück. Hierbei übersah die 60-Jährige einen Lkw, der auf der B 27 in Richtung BSA unterwegs war und von einem 55-Jährigen aus Wesertal gefahren wurde. Der 55-Jährige konnte seinerseits ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, in Höhe von 5000 Euro an dem Pkw und in Höhe von 3000 Euro an dem Lkw. Die 60-Jährige ist mit Verdacht auf schwere (nicht lebensbedrohliche) Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall; Schaden 9000 Euro; 1 Person leicht verletzt

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Waldkappel und eine 33-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf befuhren am Mittwoch um 14.18 Uhr die Bundesstraße B 249 aus Richtung Meißner kommend, in Richtung Eschwege. Auf dem zweispurigen Streckenabschnitt, vom Weidenhäuser Kreuz kommend, wollte der 31-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er die dort befindliche 33-Jährige in ihrem Pkw, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro (Verursacher) und 5000 Euro. Da die beiden Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Zudem klagte die 33-Jährige an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, benötigte jedoch vorerst keine ärztliche Behandlung.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz vom Gelände der Shell-Tankstelle in Bad Sooden-Allendorf ("Auf dem Steineckel") ist ein geparkter blauer Skoda Octavia von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren worden. Der Verursacher ist flüchtig. Der Schaden an dem Skoda befindet sich an der vorderen, linken Stoßstange und wird auf 3000 Euro beziffert. Dem Schadensbild nach könnte ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung als verursachendes Fahrzeug in Frage kommen. Ereignet hat sich der Unfall am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Beleidigung, Bedrohung, Hausfriedensbruch u.a.

Beamte der Polizei Eschwege wurden am Mittwoch von einem 60-Jährigen aus Wanfried hinzugerufen, nachdem dieser von einem ebenfalls in Wanfried wohnhaften 24-Jährigen beleidigt und bedroht wurde. Der Vorfall hatte sich um 14.40 Uhr auf dem Friedhof von Wanfried ereignet, wo der 24-Jährige in alkoholisiertem Zustand von dem Mitteiler angetroffen und angesprochen worden war. Daraus resultierte dann ein Wortgefecht, der 24-Jährige wurde gegenüber dem 60-Jährigen beleidigend und herabwürdigend und präsentierte ihm außerdem ein Küchenmesser, wodurch der Mitteiler sich bedroht fühlte. Vor Ort wurde der 24-Jährige vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Ermittlungsmaßnahmen zur Polizeistation nach Eschwege verbracht. Das Messer wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Entlassung des 24-Jährigen, gegen den jetzt wegen Beleidigung, Volksverhetzung sowie wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Störung der Totenruhe strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen wurden.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K 28 zwischen Ulfen und Lindenau sind am Mittwoch um 17.36 Uhr ein 41-Jähriger aus Niedenstein und ein 44-Jähriger aus Eisenach mit ihren Pkw frontal kollidiert. Der 41-Jährige war in Richtung Lindenau unterwegs und ist dann in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit entgegenkommenden Pkw des 44-Jährigen zusammenstieß. An beiden Autos entstand dabei erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich, die Autos mussten zudem abgeschleppt werden. Der 44-Jährige wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

