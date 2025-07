POL-ESW: Eschweger Kriminalpolizei ermittelt nach vollendetem Tötungsdelikt in Eschwege -Folgemeldung

Eschwege (ots) - Polizei Bad Sooden-Allendorf Kollision zwischen Pkw und Bus; Schaden 2000 Euro Um 11.10 Uhr am Donnerstagvormittag kollidierten ein Pkw und ein Omnibus in Bad Sooden-Allendorf die beide, von verschiedenen Straßen kommend, in die Hilberlachestraße einbiegen wollten. Zur Unfallzeit befuhr eine 67-Jährige aus Eschwege die Straße "Städtersweg" in Richtung Hilberlachestraße, ebenfalls in Richtung ...

mehr