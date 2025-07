Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.07.205 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Jugendzentrum; Polizei sucht Zeugen

Wie am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr festgestellt wurde, sind unbekannte Täter im Laufe der letzten Nacht gewaltsam in das Jugendzentrum Eschwege "Am Mühlgraben" eingebrochen. Geklaut wurde hier eine Playstation 5 samt Spielen und Controller sowie ein 2-stelliger Bargeldbetrag. Das Stehlgut beziffert sich vom Gesamtwert auf 700 Euro. Zudem wurde Sachschaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet. Hinweise unter 05651/925-0 an die Kripo in Eschwege.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Bahnhof in Witzenhausen (Straße "Am Nordbahnhof") ist am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 20.20 Uhr ein grünes Fahrrad (Pedelec) der Marke Eigenblau im Wert von 2000 Euro geklaut worden. Das Fahrrad war am dortigen Fahrradabstellplatz angeschlossen. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell