POL-BO: Einbruch in Kiosk: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Witten (ots) - Die Polizei bittet eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Mittwoch, 16. April, gegen 8.15 Uhr in Witten-Stockum an einem Unfall mit einem Mädchen beteiligt war, sich zu melden. Die Zehnjährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hörder Straße in Richtung Universitätsstraße. In Höhe der Einmündung Gerdesstraße sei von links ein Auto ...

mehr