POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falsche Telekommitarbeiter machen Beute - Brand - Unfälle - Auto zerkratzt - Einbruch - Pkw aufgebrochen - Arbeitsunfall - Trunkenheitsfahrt

Waiblingen: Falsche Telekommitarbeiter machen Beute

Am Montag gegen 11:45 Uhr klingelte ein bisher unbekannter Mann bei einer Seniorin im Wildtaubenweg und gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus. Weiterhin gab er an, dass er die Leitungen auf Beschädigungen überprüfen müsse und holte kurz darauf einen "Kollegen" hinzu. Im Nachhinein stellte die Dame fest, dass Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet wurde.

Die beiden Männer wurden von der Frau wie folgt beschrieben:

1. ca. 170 cm groß, schmales gesicht, schlank, braune Haare 2. ca. 170 cm groß, rundlichen Gesicht, dunkle Haare

Gegen 12:30 Uhr kam es in der Friedrich-Schofer-Straße zu einem nahezu identischen Vorfall. Auch hier wurde einem Senior von den Tätern vorgegaukelt, dass diese die Leitungen überprüfen müssten. Im Nachgang stellte der arglose Rentner fest, dass Schmuck im mittleren vierstelligen Wert gestohlen wurde. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt oder ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls von den angeblichen Telekom-Mitarbeitern kontaktiert wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Brand - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in der Mayenner Straße in Kenntnis gesetzt. Zunächst geriet ein Mülleimer in Brand, anschließend griffen die Flammen auf einen danebenstehenden Kühlschrank über. Da der Rauch über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten einer angrenzenden Bäckerei zog, wodurch die Backwaren der Bäckerei beschädigt wurden und entsorgt werden mussten. Die Hauswand wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Rems-Murr-Klinikums ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Mercedes wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Auto zerkratzt

Zwischen Freitagmorgen und Montagabend wurde in der Ernst-Heinkel-Straße ein geparkter BMW von einem bisher unbekannten Täter zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Weissach im Tal/Bruch: Einbruch in Maschinenhalle

In der Nacht von Montag auf Dienstag erlangten unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkzeug- und Maschinenhalle in der Brückenstraße. Daraus entwendeten sie hochwertige Arbeitsmaschinen und Werkzeuge - überwiegend Motorsägen und Freischneider der Marke "Stihl". Der Wert des Diebesgutes beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte offenbar über die Rückseite des Gebäudes, über eine Wiese zu einem mutmaßlich auf einem dortigen Feldweg abgestellten Fahrzeug. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 mit dem Polizeirevier Backnang in Verbindung zu setzen.

Backnang: PKW aufgebrochen

Am Dienstag zwischen 12:20 Uhr und 12:25 Uhr schlug ein unbekannter Täter in der Friedhofstraße eine Scheibe eines dort geparkten Hyundai ein. Aus dem Fußraum der Beifahrerseite wurde eine Handtasche mit Geldbeutel, einem geringen Bargeldbetrag, Geld- und Kreditkarten, sowie ein hochwertiges Smartphone entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Arbeitsunfall auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Sulzbacher Straße kam es am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein etwa 40 kg schwerer Sandstein sollte mittels Kran über die Baustelle transportiert werden. Als sich dieser über einem 49-jährigen Arbeiter befand, löste sich der Stein aus noch ungeklärter Ursache vom Kran und verletzte den 49-Jährigen am Kopf. Der Verletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Welzheim/Breitenfürst: Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Lorcher Straße wurde am Dienstagabend, gegen 21:00 Uhr ein 28-jähriger VW-Fahrer auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Aus dem Fahrzeug konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Atemalkoholtest beim VW-Fahrer ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 28-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

