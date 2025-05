Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Jugendliche treiben Unwesen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gruppe Jugendlicher treibt Unwesen

Vier Jugendliche trieben am Montagabend im Bereich Reifenhof ihr Unwesen. Die Jungs im Alter von 15 bis 16 Jahren zogen in der Siedlung umher und begingen mehrere Straftaten. Gegen 21.10 Uhr entwendeten sie auf einem Spielplatz im Bereich des Egerländer Wegs einem 20-Jährigen sein Handy. Im Zeitraum bis 22.10 Uhr umringten sie im Wohngebiet unter Gewaltandrohung zwei 17-Jährige und forderten Bargeld. Da sie keines hatten, raubten sie eine Vape. Kurz danach bedrohten sie zwei 17- und 18-Jährige und verlangten ebenso Geld. Da die beiden die Herausgabe verweigerten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Schließlich wurde noch bekannt, dass die Gruppe gegen 0.30 Uhr in der Reifenhofstraße einen Automaten beschädigten und aus diesem Vapes entwendeten. Drei der vier Jugendlichen konnten gegen 0.45 Uhr durch die zwischenzeitlich verständigte Polizei im dortigen Gebiet vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0791/4000 um Zeugenhinweise. Eventuell wurden am Abend auch noch weitere Personen von der Gruppe angegangen, die sich bislang aber noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell