Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Feuerwehreinsatz in Möbelhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (29.04.2025) gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Möbelhaus in der Kirchheimer Straße in Bietigheim-Bissingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge schloss eine noch unbekannte Person einen Elektrogrill an eine Steckdose an. Ohne den Stecker wieder abzuziehen ging der Unbekannte weiter. Der Elektrogrill war jedoch eingeschaltet und erwärmte sich in der Folge. Durch die entstandene Hitze fing eine auf dem Grillrost liegende Bedienungsanleitung Feuer, welches von der herbeigerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung nahmen diverse Verkaufsartikel Schaden. Dieser wird Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell